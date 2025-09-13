चैट ऐप पर हुआ नेपाल के प्रधानमंत्री का चुनाव? जानें Discord क्या है और ये कैसे काम करता है

(Photo : X)

नेपाल में इन दिनों हालात किसी से छिपे नहीं हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले के बाद बड़े स्तर पर फैल चुका है. हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. इसी बीच चर्चा है कि नेपाल की नई पीढ़ी यानी Gen Z अब Discord नाम के ऐप पर नए प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कर रही है.

अब सवाल उठता है कि आखिर ये Discord क्या है? और यह काम कैसे करता है?

Discord क्या है?

Discord एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसे 2015 में खास तौर पर गेम खेलने वालों (Gamers) के लिए बनाया गया था. इसे स्टैनिस्लाव विशनेव्स्की और जेसन सिट्रोन ने डेवलप किया था. इसका मकसद था कि खिलाड़ी बिना गेम से बाहर निकले आपस में आसानी से चैट कर सकें.

लॉन्च के सिर्फ एक साल में ही Discord के 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए थे. धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल सिर्फ गेमर्स तक सीमित नहीं रहा. खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान Gen Z ने इसे खूब अपनाया और अब लोग इसे पढ़ाई, म्यूजिक, मूवी, टेक्नोलॉजी और तमाम टॉपिक पर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करने लगे.

Discord कैसे इस्तेमाल करें?

Discord को इस्तेमाल करना बहुत आसान है. बस आपको इसके सर्वर (Servers) और चैनल (Channels) को समझना होगा.

सबसे पहले अपने मोबाइल में Google Play Store या Apple App Store से Discord ऐप डाउनलोड करें.

अब इस पर अपना अकाउंट बनाएं.

इसके बाद आप चाहें तो खुद का सर्वर बना सकते हैं या किसी और सर्वर को जॉइन कर सकते हैं.

सर्वर और चैनल क्या होते हैं?

सर्वर असल में एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी होती है, जहां हजारों-लाखों लोग जुड़ सकते हैं.

एक सर्वर में अलग-अलग चैनल बनाए जाते हैं, जिनमें लोग टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं.

एक सर्वर में अधिकतम 5 लाख लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन एक समय में 2.5 लाख लोग ही एक्टिव रह सकते हैं.

क्यों हो रही है नेपाल में Discord की चर्चा?

सरकार के सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल के युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया. चर्चा है कि यहीं पर Gen Z नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए "वोटिंग" जैसी मजेदार एक्टिविटी कर रहे हैं. यानी, Discord अब सिर्फ गेमिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक बहस और चर्चा का मंच भी बन गया है.