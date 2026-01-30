Mirjana Pajković Video Leak: मिर्जाना पाजकोविक 'वीडियो लीक' कांड ने हिलाया सरकारी तंत्र, राष्ट्रपति के सलाहकार का इस्तीफा
मिरजाना पाजकोविक और देजन वुकसिक (Photo Credits: Instagram/@mirjana_pajkovic and @dejan_vuksic)

पोडगोरिका (मोंटेनेग्रो): मोंटेनेग्रो की सरकार (Government of Montenegro)  इस समय एक बड़े राजनीतिक और नैतिक संकट (Political And Moral Crisis) का सामना कर रही है. मानवाधिकार महानिदेशक मिर्जाना पाजकोविक (Mirjana Pajković) और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार डेजन वुक्सिक (Dejan Vukšić ) के बीच जारी निजी विवाद अब एक आपराधिक जांच में बदल चुका है. इस विवाद की शुरुआत पाजकोविक के कुछ निजी वीडियो और संवादों के अवैध प्रसार से हुई, जिसके बाद दोनों उच्चाधिकारियों को जनवरी 2026 में अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा. यह भी पढ़ें: ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकी ने कैसे बदले अमेरिका-ईयू संबंध

'रिवेंज पोर्न' और ब्लैकमेलिंग के आरोप

मिर्जाना पाजकोविक ने सार्वजनिक रूप से खुद को 'रिवेंज पोर्न' और चरित्र हनन के सुनियोजित अभियान का शिकार बताया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्हें धमकाने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय की फिक्स्ड लाइनों से कॉल किए गए थे.

पाजकोविक का दावा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने कानूनी कदम उठाए, तो उनका 'जीना मुश्किल कर दिया जाएगा.' उन्होंने सबूत के तौर पर डेजन वुक्सिक के साथ हुए संदेशों के ट्रांसक्रिप्ट भी साझा किए हैं, जिन्हें वे डराने-धमकाने और मानसिक नियंत्रण के प्रयास के रूप में देख रही हैं.

डेजन वुक्सिक का पलटवार

मोंटेनेग्रो की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (ANB) के पूर्व प्रमुख रहे डेजन वुक्सिक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इस्तीफा देने के बाद वुक्सिक ने पाजकोविक पर ही आरोप लगाया कि उन्होंने 2024 के अंत में उनका मोबाइल फोन "चोरी" किया और फर्जी रिकॉर्डिंग व संदेश तैयार किए.

इसके साथ ही वुक्सिक ने पाजकोविक के संबंधों को संगठित अपराध, विशेष रूप से 'कवाच कबीले' (Kavač clan) से होने का दावा किया है. पाजकोविक ने इन दावों को पूरी तरह आधारहीन बताते हुए कहा है कि यह केवल मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है.

राष्ट्रपति की भूमिका पर उठे सवाल

इस विवाद ने राष्ट्रपति याकोव मिलाटोविक को भी मुश्किल में डाल दिया है. पाजकोविक का आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा और न्याय के लिए कई बार राष्ट्रपति से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उन्होंने यह भी दावा किया कि मिलाटोविक ने लोकपाल (Ombudsman) पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया, जिसे वे खुद को हाशिए पर धकेलने की साजिश का हिस्सा मानती हैं. यह भी पढ़ें: जापान में समय से पहले चुनाव, संकट में सनाए ताकाइची की सत्ताधारी पार्टी

वर्तमान स्थिति और जांच

  • आपराधिक शिकायतें: पाजकोविक ने निजी सामग्री के अवैध वितरण और धमकियों के लिए पुलिस निदेशालय में कई रिपोर्ट दर्ज कराई हैं.

  • पुलिस जांच: अधिकारी वर्तमान में दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल सबूतों की जांच कर रहे हैं.

  • सार्वजनिक प्रतिक्रिया: इस मामले ने मोंटेनेग्रो में निजी डेटा की सुरक्षा और सरकारी अधिकारियों के आचरण को लेकर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है.

मोंटेनेग्रो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जांच अभी जारी है और संचार के फोरेंसिक विश्लेषण के बाद जल्द ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.