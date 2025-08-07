LIVE: ट्रंप टैरिफ: मोदी बोले किसानों और मछुआरों के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत. हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- किसानों की रक्षा के लिए बड़ी कीमत भी चुकाने को तैयार: मोदी

- भारत से आयात पर ट्रंप ने लगाया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, भारत ने कहा 'दुर्भाग्यपूर्ण'

- उत्तरकाशी में बचाव कार्य जारी; 190 लोगों को बचाया, अब भी कई लापता

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद भारतीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन बल गुरुवार को भी बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं. उत्तरकाशी के पास फंसे लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया गया. बुधवार को उत्तराखंड के धराली कस्बे से लगभग 190 लोगों को बचाया गया. बचाव दल ने घटनास्थल से दो शव भी बरामद किए.

उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य तेज होने के साथ, अधिकारियों ने गंगोत्री धाम से फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है. महाराष्ट्र के जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद के अनुसार, "उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद जलगांव जिले के 16 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है."

अधिकारियों ने गंगोत्री धाम से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है. गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हर्षिल से हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं और प्रभावित क्षेत्र से कई लोगों को हवाई मार्ग से निकाला गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने सहयोगी देश पर लगाया गया टैरिफ 50% हो जाएगा. ये अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क विशेष रूप से रूस से भारत के तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है.

ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की थी. उन्होंने इस शुल्क के लागू होने से चंद घंटे पहले अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत सरकार इस समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रहा है. इसलिए लागू कानून के मुताबिक अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा."

भारत ने क्या कहा

भारत ने ट्रंप के नए टैरिफ को बेहद "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा है कि वह "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा," नई दिल्ली ने कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है कि अमेरिका "भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं."

भारत को एक बड़ा झटका देते हुए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में भारत के आयात पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है. इसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. गुरुवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा, "हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है." नई दिल्ली में एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं." उन्होंने कहा भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा. मोदी ने कहा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए लगातार काम कर रही है.