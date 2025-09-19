LIVE: ताजा समाचार और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

स्वागत है DW हिंदी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश कर रहे हैं. यह पेज हम लगातार अपडेट कर रहे हैं तो बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.- ट्रंप बोले, मैं भारत और मोदी के बहुत करीब हूं

- भारत में आईफोन-17 की बिक्री शुरू

ट्रंप बोले, मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच अच्छी समझ बनी हुई है.

ट्रंप ने की यह टिप्पणी उस समय आई, जब उन्होंने यूरोपीय देशों की आलोचना की कि वे अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कमजोर पड़ती है. ट्रंप लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. ट्रंप ने भारत पर लगे शुल्कों को लेकर कहा, "यह बहुत सीधी सी बात है, अगर तेल की कीमतें गिरेंगी, तो पुतिन को युद्ध रोकना पड़ेगा. उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा."