इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी के डीपफेक VIDEO वायरल, पोर्न साइट पर डाली गईं अश्लील तस्वीरें

इंटरनेट और सोशल मीडिया जहां जानकारी और मनोरंजन का खजाना हैं, वहीं इनका गलत इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है. इसका ताजा उदाहरण इटली में देखने को मिला है, जहाँ खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) डीपफेक टेक्नोलॉजी का शिकार हो गईं. उनकी और कई अन्य जानी-मानी महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर एक पोर्न वेबसाइट पर डाल दी गईं, जिससे पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है.

कैसे दिया गया घटना को अंजाम?

यह शर्मनाक हरकत 'फिका' (Phica) नाम की एक वेबसाइट पर की गई, जिसके सात लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. रिपोर्टों के अनुसार, इन महिला नेताओं की असली तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट, टीवी इंटरव्यू, रैलियों या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से उठाई गईं. यहाँ तक कि बीच (समुद्र तट) पर छुट्टियां मनाते हुए उनकी बिकिनी वाली तस्वीरों को भी नहीं छोड़ा गया. इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर, उन्हें अश्लील बनाकर वेबसाइट के VIP सेक्शन में अपलोड कर दिया गया.

इस घटना ने इटली में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति समाज की मानसिकता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

कौन-कौन हुईं शिकार?

इस घिनौनी हरकत का शिकार सिर्फ प्रधानमंत्री मेलोनी ही नहीं हुईं, बल्कि उनकी बहन आरियाना, विपक्ष की नेता एली श्लाइन, मशहूर फिल्म डायरेक्टर पाओला कोर्टेल्लेसी और कई महिला राजनेताओं को भी निशाना बनाया गया है. इन सभी पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

एक पीड़ित नेता अलेसिया मोरानी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "यह बहुत ही घिनौना और अस्वीकार्य है. यह एक महिला के तौर पर मेरे सम्मान पर हमला है. दुख की बात है कि मैं अकेली नहीं हूं. हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इन वेबसाइटों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए."

क्या है ये 'फिका' वेबसाइट?

'फिका' इटली में महिलाओं के निजी अंगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अभद्र शब्द है. इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं को एक वस्तु के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है. यह वेबसाइट 2005 में शुरू हुई थी और पहले भी कई विवादों में रह चुकी है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

इटली का सख्त कानून

राहत की बात यह है कि इटली ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में कड़े कदम उठाए हैं. इसी साल जुलाई में, इटली की संसद ने एक नया कानून पास किया है. इस कानून के तहत महिलाओं की हत्या (Femicide), पीछा करने, यौन हिंसा और "रिवेंज पोर्न" (बदला लेने के लिए किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो वायरल करना) जैसे अपराधों के लिए सजा को बहुत सख्त कर दिया गया है.