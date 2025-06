मैंने परमाणु युद्ध रोका... भारत-पाकिस्तान तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. नेदरलैंड्स के हेग में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध उन्होंने रोका था. उनका कहना है कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को फोन कर समझाया और व्यापार समझौते के जरिए शांति की राह दिखाई. ट्रंप ने कहा, "सबसे अहम बात ये थी कि मैंने फोन कॉल्स की एक सीरीज के जरिए इसे खत्म किया. मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अगर तुम लड़ाई करोगे तो व्यापार समझौता नहीं होगा.”

ट्रंप के मुताबिक, पाकिस्तान के एक जनरल ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी, जबकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “अपना बड़ा मित्र और महान व्यक्ति” बताया.

ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो सज्जन हैं, महान व्यक्ति हैं. मैंने दोनों देशों को समझाया कि अगर आपस में लड़ोगे, तो अमेरिका कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा.” उनके मुताबिक, इस चेतावनी के बाद दोनों देश पीछे हटे और युद्ध की आशंका टल गई.

