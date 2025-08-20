एलन मस्क का बड़ा यू-टर्न, खुद नही उतरेंगे मैदान में, 2028 में इस नेता पर लगा सकते हैं दांव

एलन मस्क ने अपनी 'अमेरिका पार्टी' बनाने की योजना रद्द कर दी है. (Photo Credits: X)

टेस्ला के CEO एलन मस्क (Elon Musk) अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना से पीछे हट रहे हैं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह अपनी कंपनियों (जैसे टेस्ला, SpaceX) पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और अमेरिका के प्रभावशाली रिपब्लिकन नेताओं को नाराज़ नहीं करना चाहते.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मस्क अब अपनी पार्टी बनाने के बजाय, 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (Vice President J.D. Vance) का समर्थन करने के लिए अपनी आर्थिक ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं.

क्या थी 'अमेरिका पार्टी' की योजना?

आपको याद दिला दें कि मस्क ने इसी साल जुलाई में 'अमेरिका पार्टी' (America Party) बनाने का ऐलान किया था. यह घोषणा तब हुई थी जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े टैक्स और खर्च बिल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मस्क ने कड़ा विरोध किया था.

अपनी सोशल मीडिया साइट X पर पार्टी की घोषणा करते हुए मस्क ने लिखा था, "आज, आपको आपकी आज़ादी वापस देने के लिए अमेरिका पार्टी का गठन किया गया है." उनका दावा था कि ज़्यादातर अमेरिकी एक नई राजनीतिक ताकत चाहते हैं.

🚨#BREAKING: Reports are saying that Elon Musk is considering backing Vance instead of starting a third party — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 20, 2025

हालांकि, मस्क का प्लान पूरे देश में उम्मीदवार खड़े करने का नहीं था. उनकी रणनीति कुछ अहम सीनेट और हाउस सीटों को निशाना बनाने की थी, जहाँ थोड़े से वोटों के अंतर से जीत-हार तय होती है. उनका मानना था कि कुछ सीटें जीतकर भी उनकी पार्टी कांग्रेस में 'किंगमेकर' की भूमिका निभा सकती है और बड़े फैसलों पर असर डाल सकती है.

जनता की राय क्या थी?

एलन मस्क की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लोगों की राय बंटी हुई थी.

एक सर्वे के अनुसार, 55% अमेरिकी मस्क को नापसंद करते हैं, जबकि 37% उन्हें पसंद करते हैं.

लेकिन एक दूसरे पोल में यह बात भी सामने आई कि 40% रजिस्टर्ड वोटर पारंपरिक उम्मीदवारों के बजाय मस्क की पार्टी को समर्थन देने पर विचार कर सकते थे. इनमें 14% ने कहा कि वे "पूरी संभावना" के साथ और 26% ने "कुछ हद तक संभावना" के साथ समर्थन कर सकते हैं.

विश्लेषकों का मानना था कि अगर मस्क अपनी पार्टी बनाते, तो इससे कंज़र्वेटिव (रिपब्लिकन) वोटों का बंटवारा हो सकता था और निर्दलीय वोटर उनकी तरफ खिंच सकते थे, जिससे वाशिंगटन की राजनीति का समीकरण बदल सकता था.

जेडी वेंस ही क्यों?

दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अपने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए "सबसे संभावित" उत्तराधिकारी बताया था. ट्रंप ने कहा था, "ईमानदारी से कहूं तो, वो उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना उन्हीं की है."

इससे साफ है कि मस्क अब सीधे टकराव के बजाय, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक शक्तिशाली नेता का समर्थन करके अमेरिकी राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की सोच रहे हैं.