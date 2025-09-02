Afghanistan Earthquake: X

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार देर रात आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप ने कई प्रांतों को हिला डाला. मिट्टी और लकड़ी से बने घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे हजारों लोग मलबे में दब गए. अभी लोग इस त्रासदी से उबर भी नहीं पाए थे कि मंगलवार को फिर से 5.5 तीव्रता का झटका महसूस किया गया. दूसरी बार आए इस भूकंप से लोग खुले मैदानों में डरे-सहमे खड़े हैं. अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, रविवार का भूकंप जलालाबाद से करीब 27 किलोमीटर दूर और जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर गहराई में आया था, जिसकी वजह से इसका असर बेहद विनाशकारी रहा.

भारी तबाही और मौतों का सिलसिला

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, सिर्फ कुनार प्रांत में ही 1,411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,124 से ज्यादा लोग घायल हैं. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक इंद्रिका रटवट्टे ने चेतावनी दी है कि यह आपदा "लाखों लोगों" को प्रभावित कर सकती है.

राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण

मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम युद्धस्तर पर जारी है. लेकिन पहाड़ी इलाकों और टूटी हुई सड़कों के कारण राहत और बचाव कार्य में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं. स्थानीय लोग अपने स्तर पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है.