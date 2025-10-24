VIDEO: 'मैं इंडियन होकर भी आज शर्मिंदा हूं': कनाडा में दिवाली जश्न बना हादसा, पटाखों से 2 घरों में लगी आग; तीन लोग गिरफ्तार
Canada Diwali Accident (Photo- @yegwave/X)

Canada Diwali Accident: कनाडा के एडमंटन शहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मिल वुड्स इलाके में दिवाली (Edmonton Diwali Celebration) के दिन आगजनी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. एडमॉन्टन पुलिस सेवा (EPS) ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "अपने घर को रोशन करें, अपने पड़ोसी की छत को नहीं". जांच में पता चला कि पटाखों की चिंगारी तेजी से पास के दो लकड़ी के घरों तक फैल गई थी. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर गया.

हालांकि, दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने कहा कि अगर समय पर मदद नहीं पहुंचती, तो ज्यादा नुकसान हो सकता था.

दिवाली सुरक्षित रूप से मनाने का आग्रह

दिवाली की आतिशबाजी में जले घर

भारतीय समुदाय में गुस्सा और निराशा

इस घटना ने स्थानीय भारतीय समुदाय (Indian Community) में गुस्से और निराशा दोनों को जन्म दिया. फेसबुक यूजर टीना एंड्रयूज, जिनका घर भी इस दुर्घटना में जल गया, उन्होंने कहा, "मैं और मेरे पति अभी भी सदमे में हैं. मैं भारतीय हूं, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए बहुत शर्म आ रही है. यह संस्कृति नहीं है; यह पूरी तरह से लापरवाही और मूर्खता है."

एक अन्य भारतीय निवासी मोहित विग ने कहा, "दिवाली पटाखों का नहीं, बल्कि प्रकाश और अच्छाई का त्योहार है." उन्होंने सभी से "संस्कृति के नाम पर जोखिम न उठाने" की अपील की.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

A woman shared her harrowing experience of when her house catching fire from Diwali fireworks.An Indian man said fireworks have nothing to do with Diwali celebrations.

पुलिस ने जारी की चेतावनी

पुलिस (Edmonton Police) ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि शहर की सीमा के भीतर बिना अनुमति के पटाखे जलाना सख्त मना है.

