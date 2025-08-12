Indian Couple Attacked in Canada: कनाडा में भारतीय मूल के दंपति से अश्लील हरकत, जान से मारने की धमकी भी दी; नस्लभेदी हमले का VIDEO वायरल

Teen Harasses Indian Couple at Mall Parking in Canada (Photo Credits: X/ @TanyaRanne)

Indian Couple Attacked in Canada: कनाडा के पीटरबरो शहर से भारतीय समुदाय के लिए चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक भारतीय मूल के दंपति के साथ नस्लभेदी और अभद्र व्यवहार किया गया. मामला 29 जुलाई का है, जब दंपति लैंड्सडाउन प्लेस मॉल के पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंचे. इसी दौरान तीन किशोर एक पिकअप ट्रक में आकर उनकी गाड़ी के सामने आ खड़े हुए और गालियां देने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवकों ने दंपति को नस्लभेदी टिप्पणियां कीं, जैसे "big nose," "you f*ing Indian,” और "you f*ing immigrant". इतना ही नहीं, एक युवक ने भारतीय मूल के व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी.

एक और वीडियो में देखा गया कि एक आरोपी ने दंपति की कार के साथ अश्लील हरकतें कीं, जबकि दूसरा वीडियो उसे गाड़ी में बैठकर अपशब्द कहते हुए दिखाता है.

कनाडा में भारतीय मूल के दंपति से अश्लील हरकत

Here’s more from this same incident. 🚨Warning, racial slurs are used. pic.twitter.com/6j41f5n5WL — Tanya (@TanyaRanne) August 7, 2025

आखिर विवाद की वजह क्या थी?

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत तब हुई जब दंपति ने इन किशोरों से अपनी कार को नुकसान पहुंचाने को लेकर सवाल किया. इसके बाद मामला बिगड़ गया और स्थिति हाथापाई की ओर बढ़ने लगी.

18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के बाद कावर्था लेक्स इलाके के 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. उस पर जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, आरोपी को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उसे 16 सितंबर को अदालत में पेश होना होगा.

भारतीय समुदाय के लिए चिंता

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को अब भी नस्लभेदी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. स्थानीय पुलिस और समुदाय संगठनों ने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी भी तरह के नस्लभेदी व्यवहार के शिकार हों तो तुरंत इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं.