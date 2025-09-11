Charlie Kirk Shot Dead: ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, रोंगटे खड़े कर देगा ये VIDEO!

चार्ली किर्क की एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. (Photo Credit: X)

अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है. यूटा वैली यूनिवर्सिटी (Utah Valley University) में एक कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और जाने-माने युवा कंजरवेटिव नेता चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उस समय हुई जब किर्क छात्रों के साथ एक सवाल-जवाब सत्र में हिस्सा ले रहे थे. अचानक एक गोली सीधे उनके गले में आ लगी, जिसके बाद वहां अफरातफरी मच गई.

कार्यक्रम के बीच चली गोली, चारों तरफ मची चीख-पुकार

यह घटना 10 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई. चार्ली किर्क एक आउटडोर कार्यक्रम में "Freedom" लिखी सफेद टी-शर्ट पहने कुर्सी पर बैठे थे और अपने चारों ओर इकट्ठा छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे. यह कार्यक्रम उनके देशव्यापी दौरे का पहला पड़ाव था, जिसमें कुल 15 कार्यक्रम होने थे.

घटना के एक चश्मदीद और यूनिवर्सिटी के पूर्व पदाधिकारी, जेसन चैफेट्ज ने बताया कि किर्क 'ट्रांसजेंडर और मास शूटर्स' से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई. गोली लगते ही 31 वर्षीय किर्क अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए और उनके गले से खून बहने लगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इस खौफनाक मंजर को देखा जा सकता है. गोली की आवाज सुनते ही लोग चीखने-चिल्लाने लगे और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. किर्क के सुरक्षा गार्ड तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

⚡️#BREAKING Graphic video showing Charlie Kirk who was just shot at an event at Utah Valley University pic.twitter.com/OhwKZQhpW9 — War Monitor (@WarMonitors) September 10, 2025

कौन थे चार्ली किर्क?

चार्ली किर्क अमेरिका में दक्षिणपंथी (Right-Wing) विचारधारा के एक प्रमुख और प्रभावशाली युवा चेहरे थे. उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता था. 2012 में, सिर्फ 18 साल की उम्र में, उन्होंने 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' (Turning Point USA) नाम के संगठन की सह-स्थापना की थी, जो आज अमेरिका का सबसे बड़ा कंजरवेटिव युवा आंदोलन है. वह अपनी बेबाक भाषण शैली और कंजरवेटिव मूल्यों की जोरदार वकालत के लिए जाने जाते थे.

गुस्से में राष्ट्रपति ट्रंप, कट्टरपंथियों को ठहराया जिम्मेदार

अपने करीबी सहयोगी की हत्या से राष्ट्रपति ट्रंप बेहद गुस्से में हैं. उन्होंने इस घटना को "अमेरिका के लिए एक काला दिन" बताया और इसके लिए कट्टर वामपंथी सोच को जिम्मेदार ठहराया. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "चार्ली जैसे कमाल के अमेरिकी लोगों को कुछ चरमपंथी नाजी कहकर बुलाते हैं, और इसी तरह के लोग आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं. यह सब अब बंद होना चाहिए."

ट्रंप ने किर्क के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और वादा किया कि हिंसा में शामिल हर व्यक्ति को ढूंढकर सजा दी जाएगी. चार्ली किर्क के सम्मान में, राष्ट्रपति ट्रंप ने देश भर में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया है.

अन्य नेताओं ने भी की घटना की निंदा

इस घटना की अमेरिका के सभी बड़े नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर निंदा की है.

पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "यूटा में हुई गोलीबारी से मैं बेहद व्यथित हूं. अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है."

ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "यूटा में हुई गोलीबारी से मैं बेहद व्यथित हूं. अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है." पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, "इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मिशेल और मैं चार्ली के परिवार, खासकर उनकी पत्नी एरिका और दो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे."

ने कहा, "इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मिशेल और मैं चार्ली के परिवार, खासकर उनकी पत्नी एरिका और दो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे." पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हिंसा की निंदा करते हुए कहा, "हमारे देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इसे अभी खत्म होना चाहिए."

जांच की वर्तमान स्थिति

सुरक्षा एजेंसियां हत्यारे की तलाश में जुटी हुई हैं. इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया. एफबीआई (FBI) ने इस जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया है. यह घटना अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर और राजनीतिक ध्रुवीकरण की एक और दुखद मिसाल है.