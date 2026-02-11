Columbia School Mass Shooting: कनाडा के कोलंबिया में एक स्कूल और घर में गोलीबारी, हमलावर समेत 10 की मौत, 25 घायल; VIDEO

(Photo- Pixabay)

Columbia School Mass Shooting: कनाडा के पूर्वोत्तर ब्रिटिश कोलंबिया स्थित 'टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल' (Tumbler Ridge Secondary School) में मंगलवार को हुई एक भीषण गोलीबारी ने पूरे देश को दहला दिया है. इस दुखद घटना में हमलावर समेत 8 लोगों की स्कूल के भीतर मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग पास के एक घर में मृत पाए गए. अधिकारियों के अनुसार, यह घर इसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है. इस हमले में कुल 10 लोगों की जान गई है और 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर समाचार एजेंसी PTI और अन्य वैश्विक मीडिया आउटलेट्स द्वारा साझा किया गया है. वीडियो में स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती और एम्बुलेंस की आवाजाही देखी जा सकती है. स्थानीय प्रशासन ने टंबलर रिज इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Mass Shooting at Bondi Beach: गोलियों की आवाज़ से दहला सिडनी का बोंडी बीच, यहूदी समारोह के दौरान फायरिंग, 9 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल; VIDEO

कोलंबिया में एक स्कूल और घर में गोलीबारी

VIDEO | School, home shootings in British Columbia leave 10 dead, more than 25 injured. A shooting at Tumbler Ridge Secondary School in northeastern British Columbia left eight people dead, including the suspect, while two more were found dead at a nearby home linked to the… pic.twitter.com/C83RWnHa1q — Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2026

स्कूल और घर में मची चीख-पुकार

रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (RCMP) के अनुसार, हमलावर ने पहले स्कूल को निशाना बनाया जहां उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. इस दौरान स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने बताया कि स्कूल परिसर के भीतर संदिग्ध हमलावर का शव भी बरामद किया गया है. शुरुआती जांच के अनुसार, हमलावर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है.

25 से अधिक लोग घायल, दो की हालत नाजुक

इस हमले में घायल हुए 25 से अधिक लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दो घायलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वे जीवन-रक्षक प्रणाली पर हैं. घायलों में छात्र और स्कूल कर्मचारी दोनों शामिल बताए जा रहे हैं.

हमलावर की पहचान और पुलिस जांच

पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली है, हालांकि अभी तक उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. हमले के पीछे का मुख्य उद्देश्य (Motive) क्या था, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस हमलावर के घर और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच कर रही है ताकि इस हिंसक घटना की वजह का पता लगाया जा सके.

सुरक्षा पर सवाल

कनाडा में स्कूल के भीतर इस स्तर की हिंसक घटना दुर्लभ मानी जाती है. इस हमले ने देश में बंदूक नियंत्रण कानूनों और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे समुदाय के लिए एक 'काला दिन' बताया है.