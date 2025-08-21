उत्तराखंड: स्कूल में 9वीं के छात्र ने टीचर को मारी गोली, लंच बॉक्स में लेकर आया था देसी तमंचा

उत्तराखंड के काशीपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है. एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं क्लास के एक छात्र ने अपने ही टीचर को गोली मार दी. गोली टीचर के कंधे के ठीक नीचे लगी है और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
क्यों हुई ये भयानक घटना?
जानकारी के मुताबिक, इस पूरी घटना की जड़ एक मामूली झगड़ा था. टीचर ने किसी बात पर छात्र को थप्पड़ मार दिया था. यह बात छात्र को इतनी नागवार गुज़री कि उसके मन में बदले की आग जलने लगी. अगले दिन वह अपने लंच बॉक्स में एक देसी तमंचा छिपाकर स्कूल ले आया. क्लास के दौरान ही उसने टीचर पर गोली चला दी, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई.
घटना के बाद क्या हुआ?
इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके के शिक्षकों में भारी गुस्सा है. उत्तराखंड के कई सीबीएसई स्कूलों के टीचर इस घटना के विरोध में हड़ताल पर बैठ गए हैं. आज काशीपुर और आस-पास के कई स्कूलों को बंद भी रखा गया है. पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है और उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
गाजीपुर में भी हुई थी ऐसी ही घटना
यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी छात्र ने स्कूल में इस तरह के खौफनाक कदम उठाए हों. कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. वहां 9वीं के एक छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी छात्र अपनी पानी की बोतल में चाकू छिपाकर स्कूल लाया था.
ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे समाज और बच्चों के मन में इतना गुस्सा और हिंसा कहाँ से आ रही है. स्कूल, जो विद्या का मंदिर माने जाते हैं, वहां इस तरह की वारदातें हर माँ-बाप और शिक्षक के लिए एक गहरी चिंता का विषय हैं.