America: डोनाल्ड ट्रंप ने बयां किया भारत और रूस को खोने का दर्द, चीन पर साधा निशाना

Donald Trump | X

वॉशिंगटन, 5 सितंबर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत और रूस को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है और अपना दर्द बयां किया है. ट्रंप ने ट्रूथ पर अपने पोस्ट में लिखा, “ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है. मैं उन्हें एक लंबा और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं. उनके इस बयान को अमेरिकी विदेश नीति और वैश्विक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. ट्रंप पहले भी चीन की नीतियों और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं.

वहीं, भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया को लेकर तीखा हमला बोला था. ट्रंप ने बीजिंग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड पर सवाल उठाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को अमेरिका के खिलाफ “साजिश रचने वाला” करार दिया. यह भी पढ़ें : गाजा में ‘नर्क के द्वार’ खोल देंगे… इजरायल की हमास को चेतावनी, कहा- शर्तें मानो, वरना तबाह कर देंगे

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या चीन उन अमेरिकी सैनिकों को याद करेगा, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे से उसे मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई थी. इसी सिलसिले में ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा, “ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हवाले खो दिया है. उन्हें लंबा और समृद्ध भविष्य मुबारक हो.”