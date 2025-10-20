VIDEO: 'भारत अब नहीं खरीदेगा रूसी तेल': Trump ने फिर दोहराया PM Modi से बात करने का दावा, भारी Tariff चुकाने की दी धमकी
रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की पहल को मोदी का समर्थन (Photo Credits: X)

Donald Trump Russia Oil Claim: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है. उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से बात की है और भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है, तो उसे "Heavy Tariff" चुकाने होंगे. ट्रंप ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वह अब रूसी तेल नहीं खरीदेंगे. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी टैरिफ चुकाने होंगे."

यह तीसरी बार है जब ट्रंप ने यह बयान दोहराया है. उन्होंने पहली बार 15 अक्टूबर को यह दावा किया था.

ट्रंप का दावा – मोदी बोले भारत नहीं खरीदेगा रूसी तेल

ट्रंप क्यों कर रहे रूसी तेल का विरोध?

रूस से तेल खरीदने का मुद्दा लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच विवाद (India and America Dispute) का विषय रहा है. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध (Ukraine War) में रूस को वित्तीय सहायता प्रदान करने के समान है. इस बीच, भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति हमेशा अपने नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में है.

भारत ने ट्रंप के दावे को किया खारिज

कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने ट्रंप के दावे को खारिज किया था. उन्होंने कहा, "भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक है. हमारा लक्ष्य हमेशा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना रहा है. हमारी नीति स्थिर कीमतों, सुरक्षित आपूर्ति और विविध ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है."

रूसी तेल आयात 20% बढ़ने की उम्मीद

इस बीच, रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय तेल रिफाइनरियों (Indian Oil Refineries) ने नवंबर और दिसंबर के लिए रूसी तेल के ऑर्डर पहले ही दे दिए हैं. कमोडिटी डेटा फर्म केप्लर के अनुसार, अक्टूबर में भारत का रूसी तेल आयात लगभग 20% बढ़ने की उम्मीद है.

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके ऊर्जा संबंधी निर्णय पूरी तरह से बाजार की जरूरतों और देश की आर्थिक स्थिरता पर आधारित हैं.