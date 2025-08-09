Trump and Putin meeting: अलास्का के बाद रूस में हो सकती है व्लादिमिर पुतिन- डोनाल्ड ट्रंप की अगली बैठक

Donald Trump | X

मॉस्को, 9 अगस्त : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने संकेत दिए हैं कि निकट भविष्य में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक रूस में हो सकती है. यूरी उशाकोव ने शनिवार को कहा कि अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद रूस को उम्मीद है कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगली बैठक रूस में होगी. रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास (टीएएसएस) के मुताबिक यूरी उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्लादिमीर पुतिन के बीच रूस में अगली बैठक होनी चाहिए. सिन्हुआ के मुताबिक, "अमेरिकी राष्ट्रपति को इसी तरह का निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है."

शनिवार सुबह, यूक्रेन युद्ध में युद्धविराम की दिशा में प्रगति के संकेतों के बीच, ट्रंप ने अगले शुक्रवार को पुतिन के साथ बैठक की घोषणा की. डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर मुलाकात को लेकर घोषणा की. उन्होंने कहा, "मेरे और पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात अगले 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी." उन्होंने ये भी कहा कि आगे की जानकारी बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी. ट्रंप के बदले सुर से सब हैरत में हैं; उन्होंने अचानक ही अपने रवैए को बदला है. गुरुवार (7 अगस्त) को ही उन्होंने कहा था कि वह पुतिन से निराश हैं. यह भी पढ़ें : गाजा की भुखमरी देख इस्राएल पर बदल रहा है जर्मनी का रुख

शिखर सम्मेलन की घोषणा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मेरा मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों शांति चाहते हैं." भारत पर लगाए गए टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी बयान नहीं दिया था. बुधवार को, उन्होंने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाने का जिक्र किया. इसे रूस को तेल से होने वाली आय में कटौती कर उस पर आर्थिक दबाव डालने की एक चाल के रूप में देखा गया.