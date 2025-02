US Fighter Jet Crash Video: समुद्र में गिरा अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने

बुधवार को सैन डिएगो हार्बर में एक सैन्य लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्य से दोनों पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए. यह दुर्घटना EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक जेट से संबंधित थी, जो लगभग सुबह 10:15 बजे पानी में गिर गया. इस घटना की पुष्टि "द वॉर ज़ोन" ने की.

विमान शेल्टर आइलैंड के पास समुद्र में गिरा, जो नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड के ठीक सामने स्थित है. सैन डिएगो फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अनुसार, कई जहाजों को बचाव कार्य करते हुए देखा गया. यह क्षेत्र विशेष रूप से नौसेना के विमान संचालन के लिए समर्पित है. दोनों पायलटों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटों की स्थिति फिलहाल अज्ञात है. "न्यूयॉर्क पोस्ट" की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव दल सक्रिय रूप से घटना स्थल पर मौजूद था.

घटनास्थल पर एक बंदरगाह अधिकारी को रेडियो पर कहते हुए रिकॉर्ड किया गया: "हमने विमान को उड़ान भरते देखा और फिर यह पानी में जाकर गिरा." एक अन्य बचावकर्ता ने सूचना दी: "हम घटनास्थल पर हैं और दो पैराशूट बरामद कर रहे हैं." रिपोर्टों के अनुसार, दुर्घटना के बाद समुद्र में ईंधन का बड़ा रिसाव हुआ, जिसे नियंत्रण में लाने के लिए बचाव दल ने तुरंत कदम उठाए.

