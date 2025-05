Norway Container Ship Accident: घर के बगीचे में अचानक घुसा कंटेनर जहाज, बाल-बाल बचा बेडरूम में सो रहा शख्स; नॉर्वे के ट्रॉनहेम शहर में हुआ हादसा (Watch Video)

Norway Container Ship Accident: जरा सोचिए आप अपने घर में चैन की नींद ले रहे हों और अचानक आपके बगीचे में एक विशालकाय जहाज घुस आए! जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ नॉर्वे के एक शख्स जोहान हेलबर्ग के साथ, जो उस वक्त अपने घर में बेडरूम में सो रहे थे. हादसा ट्रॉनहेम शहर के पास बायनेसेट इलाके में हुआ, जहां 135 मीटर लंबा मालवाहक कंटेनर जहाज ‘एनसीएल साल्टेन’ अचानक रास्ता भटक कर उनके घर की दीवार तोड़ता हुआ बगीचे में घुस गया. यह जहाज साइप्रस के झंडे के नीचे चल रहा था और ट्रॉनहेम फजॉर्ड से होते हुए ओरकांगर की ओर जा रहा था. इस दौरान दिशा भटकने के कारण यह सीधे हेलबर्ग के घर की ओर मुड़ गया.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हेलबर्ग को इसका तब पता चला जब उनके पड़ोसी जोस्टीन जोर्गेनसन ने उन्हें नींद से जगाया.

What's the strangest thing you've found in your garden?

This man in Norway woke up to find a huge container ship run aground in his, only a few metres from his bedroom.

🎧 Hear more about the world of container ships (in deeper waters) https://t.co/LrMAQABaCo pic.twitter.com/hBXZ7eQ8If

— BBC World Service (@bbcworldservice) May 23, 2025