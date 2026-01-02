Who Is Edward Nathan Varghese: कौन हैं एडवर्ड नाथन वर्गीज़? जानें 21 वर्षीय IIT हैदराबाद छात्र के बारे में जिन्हें US की एक कंपनी में मिला ₹2.5 करोड़ का जॉब ऑफर

(Photo Credits Twitter)

Who Is Edward Nathan Varghese: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद ने शैक्षणिक सत्र 2025–2026 के प्लेसमेंट सीजन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीस को एक अमेरिकी वैश्विक तकनीक कंपनी ने 3,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.5 करोड़) का सालाना पैकेज ऑफर किया है. यह आईआईटी हैदराबाद के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट ऑफर है.

एडवर्ड नाथन वर्गीस की शिक्षा और उपलब्धियां

21 वर्षीय एडवर्ड नाथन वर्गीस मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं, हालांकि उनकी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु से हुई है। एडवर्ड ने साल 2022 में जेईई एडवांस (JEE Advanced) में 558वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में कैट 2025 (CAT) परीक्षा में भी 99.96 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं. यह भी पढ़े: Deloitte Internship 2025: डेलॉइट में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, मिलेगा 30 हजार रुपए का स्टायपेंड, जानें पात्रता और आवेदन प्रकिया सहित अन्य जरूरी बातें

कोडिंग और प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि रखने वाले एडवर्ड भारत के टॉप-100 कोडर्स में शामिल रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने संस्थान के 'ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज' (OCS) में ओवरऑल हेड के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं.

चयन प्रक्रिया और जॉब प्रोफाइल

एडवर्ड को मिला यह भारी-भरकम पैकेज बेस सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस और स्टॉक ऑप्शंस (शेयर) का मिश्रण है. गोपनीय समझौतों के कारण कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास से जुड़ी है.

इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिन चरणों से गुजरना पड़ा, जिसमें जटिल कोडिंग राउंड, सिस्टम डिजाइन और समस्या समाधान (Problem Solving) पर आधारित तकनीकी साक्षात्कार शामिल थे.

IIT हैदराबाद का बढ़ता वैश्विक कद

साल 2008 में स्थापित आईआईटी हैदराबाद ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में तेजी से अपनी जगह बनाई है। पिछले साल संस्थान का उच्चतम पैकेज लगभग ₹1.6 करोड़ था, जिसकी तुलना में इस साल का ₹2.5 करोड़ का ऑफर एक बड़ी छलांग है.

संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया पाठ्यक्रम और शोध पर ध्यान देने के कारण छात्रों को ऐसे अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल रहे हैं.

प्लेसमेंट सीजन 2025-26 के मुख्य आंकड़े

कुल प्रतिभागी कंपनियां: अब तक 150 से अधिक कंपनियां प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं.

करोड़पति क्लब: इस साल पहले चरण में ही कई छात्रों ने ₹1 करोड़ से अधिक के पैकेज हासिल किए हैं.

अगला चरण: प्लेसमेंट का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें कई और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों के आने की उम्मीद है.

टेक सेक्टर में वैश्विक स्तर पर सतर्कता के बावजूद, एआई और डेटा साइंस जैसी उभरती तकनीकों में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय छात्रों की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार बनी हुई है.