क्या चीन के AI मॉडल DeepSeek ने चुराया डेटा? माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ने शुरु की जांच

अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI, चीन स्थित AI कंपनी DeepSeek पर नजर गड़ाए हुए हैं. ब्लूमबर्ग की एक खबर के मुताबिक, दोनों कंपनियां यह पता लगा रही हैं कि क्या DeepSeek से जुड़े एक समूह ने OpenAI के तकनीकी डेटा को "अनधिकृत तरीके" से एक्सेस किया है. सूत्रों का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में DeepSeek से संबंधित व्यक्तियों पर OpenAI के API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए बड़ी मात्रा में डेटा निकालने की गतिविधि देखी.

क्या हुआ था?

OpenAI का API डेवलपर्स को भुगतान करके उनके AI मॉडल्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है. माइक्रोसॉफ्ट के सूत्रों के अनुसार, यह घटना पिछले साल के अंत में सामने आई, जब उनकी टीम ने संदिग्ध API एक्टिविटी पकड़ी. हालांकि, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI या DeepSeek की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

BREAKING: Bloomberg reports that Microsoft is investigating if a group linked to Chinese artificial intelligence platform DeepSeek obtained data output from OpenAi in 'an unauthorized manner'

