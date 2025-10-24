Women's World Cup 2025: सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारतीय टीम को झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा ने दी बधाई

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर : भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket Team) ने गुरुवार को नवी मुंबई में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 53 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पूर्व कप्तानों मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी ने बधाई दी है. झूलन गोस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "शाबाश भारत, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शानदार प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड 212 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जो महिला विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा है. क्वालीफिकेशन मैच में इस अहम जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है."
मिताली राज ने जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' पर कहा, "हम सभी इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया है. लेकिन हां, इस भारतीय टीम से बहुत कुछ अपेक्षित था. बल्लेबाजी पारी से शुरुआत करते हुए, सलामी बल्लेबाजों ने एक ठोस नींव रखी, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स का भी योगदान रहा, जो पिछला मैच न खेलने के बाद तीसरे नंबर पर उतरीं. उन्होंने साबित कर दिया कि वह आज भी इस बल्लेबाजी क्रम में कितना योगदान देती हैं. हमारी गेंदबाजी भी शानदार रही. मुझे लगता है कि भारत ने इस बड़े मैच के महत्व को समझते हुए वास्तव में कड़ी मेहनत की और सभी ने अपना योगदान दिया."
पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा ने भारत की जीत को विश्व कप अभियान का निर्णायक क्षण बताया. उन्होंने कहा, "जीत जरूरी थी, लेकिन यह एक निर्णायक जीत भी थी. 320 से ज्यादा रन बनाना और बल्लेबाजों को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण था. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वे लड़खड़ा गए थे, लेकिन इंग्लैंड से हार के बाद, इस मैच ने उन्हें आत्मविश्वास दिया. यह राहत की बात थी. दो अंक मिलने से क्वालीफिकेशन पक्का हो गया, लेकिन अभी भी चिंतन की जरूरत है. बल्लेबाजी से परे, मुख्य सवाल यह है, क्या हम अब भी 300 से ज्यादा स्कोर बना सकते हैं या उसका बचाव कर सकते हैं?"