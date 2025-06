ICC T20 World Cup 2024 1st Anniversary Video: टीम इंडिया के खिलाडियों ने बर्मिंघम में में मनाया जश्न, देखें कैसे हुई मस्ती

भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के खिलाड़ियों ने केक काटकर ICC T20 विश्व कप 2024 की जीत की अपनी एक साल की सालगिरह मनाई. BCCI के आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, टीम इंडिया के खिलाड़ी बर्मिंघम में ICC T20 विश्व कप 2024 की जीत का जश्न मनाते हुए देखे गए, जिसे उन्होंने 29 जून, 2024 को केंसिंग्टन ओवल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच जीतकर चिह्नित किया. भारतीय क्रिकेट टीम 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन में IND vs ENG 2nd Test 2025 खेलने के लिए तैयार है। मैच से पहले, टीम के खिलाड़ी केक काटकर और मस्ती के हल्के-फुल्के पल साझा करके जश्न मनाते देखे गए। ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे.

In Birmingham, bringing in one-year anniversary of #TeamIndia's T20 World Cup 🏆 Triumph!

Core memory 🥹 pic.twitter.com/FUUjbKdnHN

— BCCI (@BCCI) June 29, 2025