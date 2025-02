Steve Smith Milestone: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 200 कैच लेने वाले बने पहले ऑस्ट्रेलियाई फील्डर

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 06 फ़रवरी(बुधवार) से 09 फ़रवरी(रविवार) तक गॉल(Galle) के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम(Galle International Stadium) में खेला गया. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली. मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 75 रनों का आसान लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 75 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया. उस्मान ख्वाजा 27 रन और मार्नस लाबुशेन 26 रन बनाकर नाबाद लौटे. श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया. ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. इस मैच में स्टीव स्मिथ ने एक अनोखा इतिहास अपने नाम किया है. जिसके बारे में हम नीचें पढेंगें. यह भी पढ़ें: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वर्तमान सीजन के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया, यहां देखें डब्ल्यूटीसी का फाइनल पॉइंट्स टेबल

स्टीव स्मिथ बने टेस्ट क्रिकेट में 200 कैच लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई फील्डर

STEVE SMITH BECOMES FIRST AUSTRALIAN TO COMPLETE 200 TEST CATCHES AS A FIELDER. 🤯

Most Test catches by Australian fielders:

200* : Steve Smith (221 innings)

196 : Ricky Ponting (328 innings)

181 : Mark Waugh (245 innings)

157 : Mark Taylor (197 innings)

156 : Allan Border (277… pic.twitter.com/B4wYcxpbIU

