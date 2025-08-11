World Games 2025: नम्रता बत्रा ने वर्ल्ड गेम्स में भारत के लिए पहला वुशु मेडल की पक्की, सेमीफाइनल में क्रिज़ान फेथ को 2-0 से हराकर रचा इतिहास
Namrata Batra(Photo credits: X/@IndiaSportsHub)

Namrata Batra Assures India's First Ever Wushu Medal in World Games: भारत की नाम्रता बत्रा ने विश्व खेलों 2025 में महिलाओं के संदा 52 किग्रा वर्ग में सेमीफाइनल में फिलीपींस की क्रिजन फीथ कोल्लाडो को 2-0 से हराकर पहली बार भारत के लिए वुशु में पदक पक्का कर इतिहास रच दिया है. इस शानदार जीत के साथ नाम्रता अब ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर गई हैं और उन्हें कम से कम रजत पदक मिलने की गारंटी मिल गई है. उनका फाइनल मुकाबला आगामी मंगलवार को होगा जहां वह स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर 2025 ब्रॉन्ज मीट में पुरुष लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

नम्रता बत्रा ने सेमीफाइनल में क्रिज़ान फेथ को 2-0 से हराकर  रचा इतिहास

नाम्रता बत्रा भारत की पहली महिला व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1989 के बाद विश्व खेलों में कोई पदक जीता है. इसी के साथ 2025 का यह संस्करण 1989 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब भारत ने एक ही विश्व खेलों में दो पदक अपने नाम किए हैं. इससे पहले, रिषभ यादव ने पुरुष कॉम्पाउंड तीरंदाजी चालू विश्व खेलों 2025 में ब्रॉन्ज पदक हासिल कर भारतीय कंटिजेंट के लिए पहला व्यक्तिगत पदक सुनिश्चित किया था.

यह उपलब्धि भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है, जो विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती मुकाबला क्षमता और खेलो में निरंतर बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है. नाम्रता का यह कदम विशेष रूप से उस खेल को नई पहचान देने वाला है जो अब तक भारतीय दर्शकों के लिए कम परिचित था. विश्व खेलों में भारत की प्रदर्शन में यह नया अध्याय युवा खिलाड़ियों और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होगा