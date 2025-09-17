ICC ODI Rankings: कुलदीप यादव ने किया कमाल, टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग

नई दिल्ली, 17 सितंबर : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में शानदार गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. टी20 विश्व कप 2024 के बाद सीधे एशिया कप में टी20 खेलने उतरे कुलदीप ने इवेंट के शुरुआती दोनों मैचों में शानदार गेंदबाजी की है और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. दोनों मैचों में घातक गेंदबाजी करने वाले कुलदीप ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में 16 स्थान की छलांग लगाई है और 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं. अगले सप्ताह जब आईसीसी रैंकिंग जारी करेगी, तो कुलदीप की रैंकिंग में और सुधार होने की उम्मीद है. कुलदीप निश्चित रूप से टॉप 10 में होते, अगर उन्हें टी20 विश्व कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट में लगातार खेलने का मौका मिलता.

आईसीसी की ताजा रैंकिंग के मुताबिक टी20 के शीर्ष दस गेंदबाजों में भारत के वरुण चक्रवर्ती तीन स्थान की छलांग लगाते हुए पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. न्यूजीलैंड के जैकब डफी दूसरे, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा चौथे, इंग्लैंड के आदिल रशीद पांचवें, श्रीलंका के नुवान थुसारा छठे, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा सातवें, भारत के रवि बिश्नोई आठवें, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस नौंवे और अफगानिस्तान के राशिद खान दसवें स्थान पर हैं.

यूएई के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए थे. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में इस करिश्माई गेंदबाज ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे. दोनों ही मैचों में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. कुलदीप यादव का नाम मौजूदा समय के श्रेष्ठ स्पिनर्स में लिया जाता है. हर फॉर्मेट में कुलदीप अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में वह 42 मैचों में 76 विकेट ले चुके हैं.