How To Watch SL vs AUS 1st ODI 2025 Free Live Streaming Online? श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का टीवी पर निःशुल्क प्रसारण विवरण प्राप्त करें

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रिय क्रिकेट टीम वनडे मोड में आना चाहेगा और 12 फरवरी से शुरू होने वाली दो मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में मेजबान श्रीलंका राष्ट्रिय क्रिकेट टीम से भिड़ेगा. SL vs AUS 1st ODI 2025 कोलंबो के R. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे शुरू होगा. Sony Sports Network SL vs AUS 2025 के प्रसारण अधिकार के धारक हैं और भारत में Sony Sports Ten 5 टीवी चैनलों पर लाइव देखने का विकल्प प्रदान करेंगे. प्रशंसक SL vs AUS 1st ODI 2025 के लिए कई ऑनलाइन देखने के विकल्पों पर स्विच कर सकते हैं, SonyLIV ऐप और FanCode अपने ऐप और वेबसाइट पर मामूली कीमत पर स्ट्रीमिंग प्रदान कर रहे हैं.

The 2-match Servo Cup Sri Lanka Vs Australia ODI Series Co Powered by Maggie Papare Blast kicks off tomorrow! ⚡🏏

Can 🇱🇰 turn the tables on 🇦🇺 and settle the score after their Test series defeat? 💭 #SonySportsNetwork #SLvAUS pic.twitter.com/5S0fl5NiZF

