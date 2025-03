NZ vs PAK 1st ODI 2025 Preview: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे में होगी बराबरी की लड़ाई? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 29 मार्च(शनिवार) को नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क स्टेडियम (McLean Park Stadium) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां उन्हें केवल एक मैच में जीत मिली. टीवनडे में वापसी की उम्मीद में 26 मार्च(बुधवार) को खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मैच में कीवियों ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान का प्रदर्शन, इतने वनडे सीरीज किया अपने नाम; अब मोहम्मद रिजवान के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेने वाली न्यूजीलैंड टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 128 रनों पर रोक दिया. सलमान आगा ने 39 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी ओपनर टिम सिफर्ट ने 38 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया. अब वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी. कीवी टीम ने आईपीएल 2025 में व्यस्त सीनियर खिलाड़ियों की जगह दो नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. इनमें से एक लाहौर में जन्मे मोहम्मद अब्बास हैं, जो अपनी जन्मभूमि के खिलाफ डेब्यू कर सकते हैं। वहीं, पाकिस्तान बाबर आज़म को नंबर तीन पर भेज सकता है.

पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड(PAK vs NZ Head To Head Records): पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 119 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए है. न्यूजीलैंड की टीम को 54 मैच में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला और 1 मैच बराबरी पर रहा हैं.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs PAK Key Players To Watch Out): टिम सीफ़र्ट, माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफ़ी, हसन नवाज, सलमान आगा, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(NZ vs PAK Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज हारिस रऊफ और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जैकब डफ़ी बनाम सलमान आगा भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहला वनडे 2025 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मुकाबले का स्ट्रीमिंग या टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर आसानी से देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहले वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टिम सीफ़र्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), काइल जैमीसन, जैकब डफ़ी, ईश सोढ़ी, बेन सीयर्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), इरफान खान, खुशदिल शाह, शादाब खान, अब्दुल समद, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ