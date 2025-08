Lionel Messi Injury Video: फैंस की अटकी सांसें, लियोनेल मेस्सी को फिर लगी चोट, मैच के 11वें मिनट में ही मैदान से बाहर

लियोनेल मेस्सी का चोटों से संघर्ष जारी है. इंटर मियामी के अपने हालिया मैच में इस दिग्गज अर्जेंटीना फुटबॉलर को सिर्फ 11वें मिनट में ही मैदान छोड़ना पड़ा. मेस्सी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पहले भी अंतरराष्ट्रीय और क्लब के कई मैच छोड़ने पड़े हैं. मियामी के चेज़ फील्ड में मैक्सिकन टीम नेकाक्सा के खिलाफ लीग्स कप मैच में वह सिर्फ 11 मिनट ही खेल पाए.

मैच के दौरान ऐसा लगा कि नेकाक्सा के पेनल्टी बॉक्स के पास एक टैकल के दौरान उन्हें चोट लगी. उन्होंने खेलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन दर्द के कारण उन्हें मैदान पर ही लेटना पड़ा. जिसके बाद फिजियो टीम ने आकर उन्हें कुछ इलाज दिया.

ऐसा लग रहा था कि समस्या उनके दाहिने पैर की ऊपरी जांघ और ग्रोइन एरिया में थी. यह वही समस्या है जिसने उन्हें अर्जेंटीना के हालिया अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर रखा था और इंटर के क्लब वर्ल्ड कप अभियान के दौरान भी एक कारण बनी थी.

Lionel Messi was subbed off after picking up an injury in the 11th minute vs. Necaxa. pic.twitter.com/yA9yuTHReE

— B/R Football (@brfootball) August 2, 2025