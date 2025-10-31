ZIM vs AFG 2nd T20I 2025 Toss And Live Scorecard: ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, अफ़ग़ानिस्तान करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, अफ़ग़ानिस्तान पहले गेंदबाजी करेगी. अफगानिस्तान ने पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और उनकी नजर अब शुक्रवार को होने वाले दूसरे मुकाबले में अजेय 2-0 की लीड लेने पर है. यह भी पढ़ें: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस
🚨 TOSS ALERT! 🚨
Zimbabwe won the toss and elected to bat first. 👍#AfghanAtalan | #ZIMvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/w4NXhcKwtJ
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 31, 2025
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारवा
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, शाहिदुल्लाह कमाल, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई
🚨 TEAM NEWS! 🚨
We are going with the same lineup from the previous game. 👍#AfghanAtalan | #ZIMvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/ytmxCo2nsS
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 31, 2025
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड