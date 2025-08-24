Zimbabwe vs Sri Lanka, ODI And T20I Series 2025 Schedule: एशिया कप से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी तैयारियों को परखेगी श्रीलंका, यहां देखें वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

Sri Lanka(Photo credit: X/@OfficialSLC)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025 Full Schedule: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) और तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का 29 अगस्त से होने वाला हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे का दौरा करने के लिए तैयार है. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से पहले श्रीलंका की टीम अपनी तैयारियों को परखेगी. 2 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए बोर्ड ने श्रीलंका की टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कई खिलाड़ियों को मौका मिला है, जबकि कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है. श्रीलंका ने वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम चुनी है. यह भी पढ़ें: Asia Cup Winning Captains List India: एशिया कप में इन भारतीय कप्तानों ने मचाया कोहराम, जीते हैं सबसे ज्यादा खिताब; यहां देखें पूरी लिस्ट

वनडे टीम में वानिंदु हसरंगा हुए बाहर

वानिंदु हसरंगा की वनडे टीम से अनुपस्थिति शायद उनकी हाल की चोट की वजह से है. बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वानिंदु हसरंगा को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था. यह श्रीलंका के लिए एक बड़ा झटका है. वानिंदु हसरंगा ने महज 11.67 की औसत से 9 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में खुद को साबित किया था. वानिंदु हसरंगा बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देते हैं और उनका टीम में होना संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है.

हरारे में खेले जाएंगे सभी मुकाबले

जिम्बाब्वे दौरे के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम 22 अगस्त को रवाना होगी. इस दौरे का आगाज दो मैचों की वनडे सीरीज के साथ होगा. इसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 29 अगस्त को हरारे में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मैच 31 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद टी20 सीरीज का पहला मैच 3 सितंबर को खेला जाना है, जबकि दूसरा मुकाबला 6 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं तीसरा मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाना है. टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका ने टीम का ऐलान नहीं किया है.

श्रीलंका के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे: 29 अगस्त, हरारे

दूसरा वनडे: 31 अगस्त, हरारे

पहला टी20 मैच: 3 सितंबर, हरारे

दूसरा टी20 मैच: 6 सितंबर, हरारे

तीसरा टी20 मैच: 7 सितंबर, हरारे.

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका का स्क्वॉड: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, निशान मदुष्का, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानाज, पवन रथनायके, डुनिथ वेललेज, मिलन रथनायके, महीश तीक्षणा, जेफरी वेंडरसे,असिथा फर्नांडो, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका.