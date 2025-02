Zimbabwe vs Ireland, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को दिया 246 रनों का टारगेट, मार्क अडायर और कर्टिस कैम्फर ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने आयरलैंड को 49 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक सीरीज की उम्मीद होगी. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के हाथों में हैं. जबकि आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. ZIM vs IRE 2nd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: आयरलैंड ने जीता टॉस, ज़िम्बाब्वे को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Zimbabwe have set Ireland a target of 246 in the second ODI. 🎯 #ZIMvIRE #Travel &ExperienceZimbabwe 📝: https://t.co/pomiG0B7OY pic.twitter.com/wvKvPJVvIw

INNINGS BREAK: Half-centuries from Wessly Madhevere (61) and Sikandar Raza (58) set stall for Zimbabwe. But can they defend this or will Ireland take the match and keep the series alive? #3mob #ZIMvIRE pic.twitter.com/UZdxbdbyqp

