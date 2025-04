Yashasvi Jaiswal Dating Maddie Hamilton? मैदान में फीके पड़े यशस्वी जयसवाल, लेकिन मोहब्बत में हुए चमकदार! तस्वीर शेयर करते ही मैडी हैमिल्टन संग रिश्ते की फिर उड़ी अफवाहें, देखें फैंस का रिएक्शन

मैडी हैमिल्टन के साथ यशस्वी जयसवाल (Photo Credit: Insta @yashasvijaiswal28)

Yashasvi Jaiswal Dating Rumours? भारतीय युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने खेल से नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. यशस्वी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वे ब्रिटेन की नागरिक मैडी हैमिल्टन और उनके भाई हेनरी हैमिल्टन के साथ नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन ने लोगों की उत्सुकता और अफवाहों को और भी हवा दे दी. जायसवाल ने लिखा— “Time may pass but bonds never fade, grateful for moments like these.” यानी वक्त बीत सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं... ऐसे पलों के लिए आभारी हूं. यह भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ सर का हमारे साथ होना सौभाग्य की बात है, उनसे सीखने का हमेशा मौका मिलता है; यशस्वी जायसवाल

देखें यशस्वी जयसवाल का पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Yashasvi Jaiswal (@yashasvijaiswal28)

इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई, और मैडी के साथ यशस्वी के रिलेशनशिप को लेकर फिर से अटकलें लगने लगीं. गौरतलब है कि मैडी को अक्सर राजस्थान रॉयल्स के मैचों में जायसवाल को चीयर करते हुए देखा गया है, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहों को बल मिला है. बताया जा रहा है कि मैडी यूके की एक स्टूडेंट हैं और उनका और यशस्वी का रिश्ता पिछले तीन सालों से चल रहा है. वहीं हेनरी हैमिल्टन, जो इस फोटो में भी हैं, जायसवाल के पुराने दोस्त हैं और उनके साथ 2018 से सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहे हैं.

देखें फैंस का रिएक्शन

After Yashasvi Jaiswal's latest Instagram post, netizens are convinced he is dating UK national Maddie Hamilton. pic.twitter.com/msJExX1hRE — The GGorilla (News & Updates) (@iGorilla19) April 5, 2025

Yashasvi Jaiswal living the moments off-field! 💙 Met Maddie Hamilton & her brother — all smiles, all vibes! 📸✨#YashasviJaiswal #GoodVibesOnly pic.twitter.com/gpUBW9Tifn — 𝐘𝐀𝐒𝐇𝐀𝐒𝐕𝐈𝐚𝐧 (@zashasvian) April 5, 2025

Finally Yashasvi Jaiswal Met Maddie , Side Note :- The Third Guy in this Pic is Brother of Maddie. pic.twitter.com/q4rTFfZYLw — Soorma (@sosoorma) April 4, 2025

Yashasvi jaiswal with his gf 👌 pic.twitter.com/bSwjyLLrIH — keval 18 (@kevalVK18) April 4, 2025

आईपीएल 2025 में नहीं मिली अच्छी शुरुआत

जहां एक ओर यशस्वी की लव लाइफ चर्चा में है, वहीं क्रिकेट के मैदान पर उनका प्रदर्शन इस सीज़न अब तक निराशाजनक रहा है. राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाज़ी की रीढ़ माने जाने वाले जायसवाल तीन मैचों में बड़ा स्कोर करने में असफल रहे हैं.सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में वे केवल 1 रन पर आउट हो गए थे. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 29 रन बनाए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फिर से फ्लॉप रहे और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.