WTC Final Scenario: दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद बिगड़ गया समीकरण! एक क्लिक पर जाने अब फाइनल में के लिए टीम इंडिया को जीतने होंगे इतने मैच

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 22 नवंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. अभी एक और टेस्ट बाकी है. इसके बाद वनडे और टी20 साीरीज भी होनी है. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 1st Test Match Live Toss And Scorecard Update: पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टीम इंडिया पर मंडराया टेस्ट सीरीज गवांने का खतरा

दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी है. टीम इंडिया का प्रदर्शन इस मैच में काफी खराब रहा. टीम इंडिया को चौथी पारी में एक छोटा सा टारगेट मिला था, लेकिन टीम इसे भी जीत नहीं पाई और शर्मनाक हार मिली. अब ये तय हो गया है कि टीम इंडिया इस सीरीज को जीत नहीं पाएगी. क्योंकि सीरीज में दो ही मैच हैं. अगर अगला मुकाबला टीम इंडिया ने जीत भी लिया तो सीरीज बराबर ही होगी. हां, अगर आखिरी मैच टीम इंडिया हार गई तो सीरीज चली भी जाएगी. जो और भी ज्यादा शर्मनाक होगी.

हाथों पहले टेस्‍ट मैच में टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के 30 रन की शिकस्‍त सहनी पड़ी. इस हार के बाद टीम इंडिया के डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल नजर आ रही है. ताजा डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया फ़िलहाल चौथे स्‍थान पर हैं और उसके 10 टेस्‍ट बचे हैं. टीम इंडिया के डब्‍ल्‍यूटीसी की मौजूदा साइकिल में आठ मैचों में 52 अंक और 54.17 अंक प्रतिशत हैं. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को अगर डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में जगह बनानी है तो उसे आगे हार से बचना होगा.

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम इस समय डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है. दक्षिण अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका तीसरे पायदान पर है. टीम इंडिया चार जीत के बावजूद संघर्षरत है और घरेलू जमीन पर खराब प्रदर्शन उसके फाइनल में पहुंचने की राह की बाधा बन रहा है. टीम इंडिया को घरेलू जमीन पर ज्‍यादा से ज्‍यादा मुकाबले जीतने की जरुरत हैं. टीम इंडिया के मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में 10 टेस्‍ट बचे हैं, जो तीन टेस्‍ट सीरीज में बटे हुए हैं. अंक के हिसाब से प्रत्‍येक सीरीज और मैच का वजन बना हुआ है.

टीम इंडिया के बचे हुए टेस्‍ट मैच

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (घर) - 1 टेस्‍ट (गुवाहाटी)

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका (बाहर)- दो टेस्‍ट

टीम इंडिया बनाम न्‍यूजीलैंड (बाहर)- दो टेस्‍ट

टीम इंडिया बनाम ऑस्‍ट्रेलिया (घर) - पांच टेस्‍ट

इन 10 टेस्‍ट के कुल अंक 120 हैं. पूरी साइकिल की बात करें तो टीम इंडिया को 18 मैच खेलने थे, जिसमें कुल 216 अंक हैं.

टीम इंडिया को कितनी जीत की जरुरत

टीम इंडिया के डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में पहुंचने का गणित स्‍पष्‍ट है. मानकर चले कि कोई मैच ड्रॉ नहीं हो तो टीम इंडिया के निर्णायक प्रतिशत जीत पर निर्भर है. ऑस्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए लगता है कि टॉप-2 पोजीशन के लिए 64-68 प्रतिशत कटऑफ जाएगा. इसका मतलब है कि टीम इंडिया को आगामी 10 मैचों में से कम से कम सात टेस्‍ट जीतने होंगे. इसमें कुछ ड्रॉ मैच भी शामिल है, जिससे टीम इंडिया का प्रतिशत 64-65 प्रतिशत पहुंच जाएगा. आठ जीत से टीम इंडिया का प्रतिशत 68.52 होगा, जिससे फाइनल में पहुंचने की गारंटी लगभग तय होगी.

टीम इंडिया के आठ मैच जीतने होंगे, जिससे उसके 52 अंक होंगे और चार ड्रॉ. फिर टीम इंडिया के अंक को 216 से विभाजित करेंगे, जिससे प्रतिशत निकल आएगा. उदाहरण के लिए सात जीत, एक ड्रॉ और दो हार से अंक होंगे 140, जो 216 का 64.81 प्रतिशत होगा. टीम इंडिया को अगर डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में पहुंचना है तो उसे सात मैच जीतने होंगे. इसमें एक ड्रॉ और दो हार शामिल है.

