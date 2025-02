WPL 2025: ऋचा घोष की धमाकेदार पारी के बाद फैंस ने MS धोनी से की तुलना, छक्के के साथ फिनिश किया मैच

Richa Ghosh (Photo: X)

Gujarat Giants Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) का पहला मैच गुजरात जायंट्स महिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. यह बेंगलुरु की सीजन की पहली जीत थी. इस मैच में एक समय के लिए फैंस को ऐसा लगा की बेंगलुरु हार जाएगी. लेकिन ऋचा घोष की धमाकेदार पारी ने मैच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की झोली में दाल दिया. इस मैच में ऋचा घोष 27 गेंदों में 64 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली. जिसमें 7 चौके और 4 छक्का लगाई. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.04 का रहा है. ऋचा घोष को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस बीच ऋचा घोष उनकी ताबड़तोड़ पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस एमएस धोनी से तुलना कर रहे हैं.

यह भी पढें: Ashleigh Gardner New Record: एश्ले गार्डनर ने WPL 2025 के पहले मुकाबले में खेली धमाकेदार पारी, इस खास लिस्ट में दर्ज की अपना नाम

दरअसल, आरसीबी को लगभग 12 रन प्रति ओवर की आवश्यकता थी. तब बल्लेबाजी करने उतरी ऋचा ने चार छक्के और सात चौके लगाकर मौजूदा चैंपियन को जीत दिलाई. इस दौरान आखिरी दो ओवर में 7 रनों की जरुरत थी और ऋचा घोष ने छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया. ऋचा की बल्लेबाजी का स्टाइल और वही बैकफुट से ताकतवर शॉट फैंस को धोनी की याद दिला दी. ऋचा की इस पारी को देखकर प्रशंसकों ने उनकी तुलना धोनी से की. जिन्हें व्यापक रूप से सफेद गेंद के क्रिकेट में सबसे महान फिनिशरों में से एक माना जाता है.

इस बीच एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, "रिचा घोष ने आरसीबी के लिए धोनी जैसा प्रदर्शन किया." तो वहीं एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, "रिचा घोष एमएस धोनी की प्रतिरूप हैं." नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

"रिचा घोष ने धोनी जैसा प्रदर्शन किया"

Richa Ghosh just did a Dhoni... for RCB pic.twitter.com/1ZcyrR0mMa — yash. (@YaxhSinghTomar) February 14, 2025

Richa Ghosh is the mirror image of legend MS Dhoni https://t.co/15mzyKFBv6 — MOHAMMADUL ISLAM (@786MOHAMMADUL) February 14, 2025

"रिचा के डब्ल्यूपीएल आंकड़े 36/145 (औसत/स्ट्राइक रेट) हैं, जो उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका के लिए बिल्कुल बढ़िया संख्या है। कुछ खिलाड़ी...," एक यूजर ने ट्वीट किया.

रिचा का डब्ल्यूपीएल में 36 का औसत और 145 का स्ट्राइक रेट

Richa in the WPL stats read 36/145, absolutely elite numbers for the role she’s playing. Some player.. — Prashanth (@ps_it_is) February 14, 2025

एक एक्स यूजर ने लिखा, "अगर आपको लगता है कि ऋचा घोष एमएस धोनी से बेहतर फिनिशर हैं."