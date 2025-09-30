IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका महिला वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट? जानिए दूरदर्शन के टीवी चैनल पर कैसे उठाएं मैच का लुफ्त
DD Sports Logo(Credit: X/ Twitter)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह हाई-वोल्टेज मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, जबकि JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. क्या डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) भी IND-W बनाम SL-W लाइव टेलीकास्ट प्रदान करेगा? श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यह दोनों टीमों के बीच ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुकाबला है. दोनों टीमें शुरुआती गति हासिल करने और बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटी रहेंगी. IND-W ने हाल ही में अपने तैयारियों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि SL-W ने भी वार्म-अप मैचों के जरिए अनुभव हासिल किया है. मैच की शुरूआत से ही दर्शक उच्चतम रोमांच का अनुभव करने के लिए तैयार हैं.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम श्रीलंका महिला वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट? 

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के महिला क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि भारत बनाम श्रीलंका महिला 2025 का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या अन्य DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.