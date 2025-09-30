IND-W vs SL-W ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. जिसमें श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापथ्तू ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. भारत महिला और श्रीलंका महिला के बीच अब तक 35 वनडे मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 31 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका महिला टीम सिर्फ 3 मैच जीत सकी है. एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. जानिए कब, कहां और कैसे देखें श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच का लाइव प्रसारण

श्रीलंका ने जीता टॉस 

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चमारी अथापथ्तू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मि गुणरत्ने, कविषा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवानी (विकेटकीपर), अचिनी कुलासुरिया, सुगंदिका कुमारी, उदेष्का प्रभाधनी, इनोका रणावीरा

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावत, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कर सकते है. जहां फैंस श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच का लुफ्त उठा सकेंगे. JioHotstar पर ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं.