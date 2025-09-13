BAN vs SL Asia Cup 2025, Abu Dhabi Weather Report: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा अबू धाबी के मौसम का हाल

Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi (Photo Credits: @SitarahAnjum/X)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Abu Dhabi Weather Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला 13 सितंबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. जहां बांग्लादेश अपनी दूसरी भिड़ंत खेलेगा, वहीं यह श्रीलंका का इस टूर्नामेंट में पहला मैच होगा. बांग्लादेश ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की है. हांगकांग को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित कर उनकी पारी 144/7 पर रोक दी. इसके बाद कप्तान और विकेटकीपर लिटन दास की 39 गेंदों पर 59 रनों की दमदार पारी की बदौलत बांग्लादेश ने यह लक्ष्य आसानी से सात विकेट से हासिल कर लिया. बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, छह बार की चैंपियन श्रीलंका की टीम भी किसी से कम नहीं है. हाल ही में उन्होंने ज़िम्बाब्वे को 2-1 से टी20 सीरीज़ में हराकर अच्छा फॉर्म दिखाया है. शेख ज़ायद स्टेडियम की पिच पर तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआती मदद मिल सकती है क्योंकि गेंद पर उछाल देखने को मिलता है. लेकिन यही उछाल बल्लेबाज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गेंद अच्छे से बैट पर आती है. दूसरी पारी में ओस का असर बड़ा रोल निभाएगा और बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना और आसान हो सकता है. यही कारण है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाज़ी चुनती है.

अबू धाबी की मौसम रिपोर्ट

यह मुकाबला 13 सितंबर(शनिवार) को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार अबू धाबी में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. ऐसे में फैंस बिना रुकावट के पूरे मैच का लुत्फ़ उठा पाएंगे. दूसरी पारी में ओस का असर बड़ा रोल निभाएगा और बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना और आसान हो सकता है. यही कारण है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाज़ी चुनती है.