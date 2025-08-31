UAE vs AFG, Tri-Series 2025, Sharjah Weather Forecast: यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम का मिजाज

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Sharjah Weather Forecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला 1 सितंबर (सोमवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से हार गया था. बड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम संघर्ष करती नज़र आई, लेकिन जीत से दूर रह गई. अब टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने वापसी करने और पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं, टीम के पास मोहम्मद वसीम की कप्तानी में मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम और जुनैद सिद्दीक़ी व मोहम्मद जवदुल्लाह जैसे गेंदबाज़ हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं. ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी अफगानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, अफ़ग़ानिस्तान ने भी सीरीज़ की शुरुआत हार के साथ की थी. पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उनकी बल्लेबाज़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और कोई खिलाड़ी पारी को संभाल नहीं पाया. कप्तान राशिद खान की अगुवाई वाली टीम अब यूएई को हराकर अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहेगी. अफगानिस्तान के पास रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं, जबकि गेंदबाज़ी में राशिद खान, मुजीब उर रहमान और फज़लहक़ फ़ारूकी किसी भी विपक्षी टीम को परेशान करने की क्षमता रखते हैं.

यूएई बनाम अफगानिस्तान ट्राई-सीरीज़ 2025 के शारजाह मैच के लिए मौसम पूर्वानुमान( Sharjah Weather Report):

शारजाह में सितंबर माह के दौरान अत्यधिक गर्मी का माहौल रहेगा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 39°C तक पहुंच सकता है और रात का न्यूनतम तापमान 26-32°C के बीच रहेगा. मैच के दौरान साफ मौसम की उम्मीद है और बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है. आर्द्रता लगभग 55-60% रहने का अनुमान है, जो खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है. हवा की गति 14 किमी/घंटा के आसपास रहने की संभावना है. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण ही एशिया कप 2025 के मैचों का समय 30 मिनट आगे बढ़ाया गया है ताकि अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके. मैच 1 सितंबर को रात 8:30 बजे IST में शुरू होगा जब तापमान अपेक्षाकृत कम होगा.