PAK vs OMN Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का मिजाज

Dubai International Cricket Stadium (Photo Credit:X@ICC)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Dubai Weather Report: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs OMA) के बीच एशिया कप( Asia Cup) 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दो बार की चैंपियन पाकिस्तान बनाम ओमान का यह मुकाबला दोनों टीमों का मौजूदा टूर्नामेंट में पहला मैच होगा. यह ग्रुप-ए का दूसरा और पूरे टूर्नामेंट का चौथा मैच है. यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम साबित होने वाला है, खासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यह हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान टी20आई से पहले उनका अंतिम अभ्यास भी होगा. पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हाल ही में ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान और यूएई को हराकर ट्राई-नेशन सीरीज़ अपने नाम की थी. दूसरी ओर, ओमान टीम इस प्रतियोगिता में और खासतौर पर ग्रुप-ए में अंडरडॉग के तौर पर उतरेगी, क्योंकि इसी ग्रुप में भारत और यूएई जैसी टीमें भी शामिल हैं.

Dubai Weather(दुबई का मौसम)

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर(शुक्रवार) को खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से होगी. इस दौरान दुबई का मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की कोई आशंका नहीं जताई गई है. ऐसे में मैच बिना किसी रुकावट के संपन्न होने की उम्मीद है. तापमान पूरे मैच के दौरान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर बड़े शॉट लगाना हमेशा आसान नहीं होता हैं. यहां की सतह थोड़ी सूखी रहती है, जो मैच के आगे बढ़ने के साथ-साथ स्पिन गेंदबाज़ों को मदद देती है.