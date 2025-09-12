PAK vs OMA Asia Cup 2025 Preview: पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम ओमान (Photo Credit: LatestLY)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs OMA) के बीच एशिया कप( Asia Cup) 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. में खेला जाएगा. हाल ही में यूएई ट्राई-नेशन सीरीज़ जीतकर आई पाकिस्तान टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. माइक हेसन के मार्गदर्शन और कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तान ने नए खिलाड़ियों को मौका देकर टीम में नई ऊर्जा भरी है. इस दौरान बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर किया गया है. अब सैम अय्यूब, हसन नवाज़, साहिबजादा फ़रहान, सुफ़ियान मुकीम और अबरार अहमद जैसे युवा खिलाड़ी टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे. एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, सेदिकुल्लाह अटल के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

दूसरी ओर, ओमान की कप्तानी जतिंदर सिंह करेंगे. यह टीम फरवरी 2025 के बाद पहला टी20आई खेलेगी और नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी क्योंकि कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए थे. ऐसे में जतिंदर सिंह, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम और शकील अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे आर्यन बिष्ट और समय श्रीवास्तव जैसे प्रतिभाशाली युवाओं को संभालें और उनका मार्गदर्शन करें.

टी20 में पाकिस्तान बनाम ओमान हेड टू हेड रिकार्ड्स (PAK vs OMA Head to Head Records): अब तक पाकिस्तान और ओमान के बीच एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला गया है. यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs OMA Key Players To Watch Out): पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 जतिंदर सिंह, आर्यन बिष्ट, हम्माद मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी, हसन नवाज़ और अबरार अहमद ऐसे नाम हैं जिनपर सबकी नज़रें टिकी होंगी. जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs OMA Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फ़खर ज़मान और ओमान के गेंदबाज समय श्रीवास्तव की भिड़ंत दिलचस्प रहेगी. वहीं शाहीन अफरीदी बनाम आमिर कलीम की टक्कर भी मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम ओमान कप 2025 का दूसरा मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, पाकिस्तान बनाम ओमान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

पाकिस्तान बनाम ओमान एशिया कप 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फ़खर ज़मान, सैम अय्यूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ़, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, करण सोनावले, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफ़यान महमूद, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद इमरान, समय श्रीवास्तव, आशीष ओडे़दारा, हम्माद मिर्ज़ा