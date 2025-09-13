IND W vs AUS W 1st ODI 2025, Mullanpur, New Chandigarh Weather Report: भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ का मौसम

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team, Mullanpur, New Chandigarh Weather Report:: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को न्यू चंडीगढ़(New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जाएगा. यह तीन मैच की सीरीज ICC महिला विश्व कप 2025 से पहले दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास मैच साबित होगी, जहां दोनों पक्षों को अपनी बेस्ट टीम को परखने और विश्व कप जैसी स्थितियों में अभ्यास करने का मौका मिलेगा. भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. मेजबान भारत का मुख्य लक्ष्य अपनी रणनीति को तेज़ करना और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप से पहले जोश और आत्मविश्वास हासिल करना होगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए न सिर्फ़ तैयारी का अवसर होगी बल्कि विश्व कप में अपनी क्षमताओं को साबित करने का भी मौका मिलेगा.

मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ का मौसम(Mullanpur, New Chandigarh Weather Report)

मुल्लानपुर, न्यू चंडीगढ़ में मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की संभावना है. स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और हल्की बारिश की 25% संभावना है. नमी का स्तर 70-90% के बीच रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को गर्म और उमस भरे मौसम में खेलना पड़ सकता है. हवा की गति 9-15 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है. हालांकि बादलों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना कम है, जिससे पूरा मैच बिना रुकावट के पूरा होने की संभावना है.