IND W vs AUS W 1st ODI 2025 Preview: भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credits: Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 सितंबर(रविवार) को न्यू चंडीगढ़(New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जाएगा. यह तीन मैच की सीरीज ICC महिला विश्व कप 2025 से पहले दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास मैच साबित होगी, जहां दोनों पक्षों को अपनी बेस्ट टीम को परखने और विश्व कप जैसी स्थितियों में अभ्यास करने का मौका मिलेगा. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. मेजबान भारत का मुख्य लक्ष्य अपनी रणनीति को तेज़ करना और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप से पहले जोश और आत्मविश्वास हासिल करना होगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए न सिर्फ़ तैयारी का अवसर होगी बल्कि विश्व कप में अपनी क्षमताओं को साबित करने का भी मौका मिलेगा.

वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड(IND W vs AUS W Head To Head Records): ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला दो क्रिकेट दिग्गजों के बीच 56 वनडे मैचों में, ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने 46 मैच जीते हैं, जबकि भारतीय महिलाओं ने केवल दस जीत हासिल की हैं. लेकिन भारतीय महिला टीम एक बड़े ट्रांसफॉर्म फेज से गुजर रही है. एक रोमांचक सीरीज होने की उम्मीद हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला पहले वनडे 2025 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(IND W vs AUS W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, बेथ मूनी, प्रिया मिश्रा, एलिस पेरी, क्रांति गौड़, मेगन शुट्ट ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND W vs AUS W Mini Battle): भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं बेथ मूनी और क्रांति गौड़ के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला पहले वनडे 2025 मैच का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट 2 टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण देखने के विकल्प प्रदान करेंगे. भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले वनडे 2025 के लाइव देखने के विकल्पों के लिए प्रशंसक सभी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्पों के लिए जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला पहले वनडे 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फोबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (कप्तान) (विकेटकीपर), एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट्ट

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांति गौड़