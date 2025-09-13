IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

DD Sports Logo(Credit: X/ Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. इस बीच, यदि आप भारत बनाम पाकिस्तान मैच की डीडी स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट डिटेल्स खोज रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है, लेकिन क्या IND बनाम PAK मैच डीडी स्पोर्ट्स, डीडी नेशनल, डीडी फ्री डिश या दूरदर्शन नेटवर्क पर उपलब्ध होंगे? जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के लिए टीम इंडिया में होगा बदलाव? जानीए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया हाल ही में टी20 विश्व कप जीत चुकी है और शानदार फॉर्म में है. भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से की थी. अब पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला जहां आत्मविश्वास से जारी रखने का मौका होगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी अपने पहले मैच में ओमान को हराकर जोश में है. दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम भी अनुभव और युवा जोश के मिश्रण के साथ इस चुनौती के लिए तैयार है.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी एशिया कप 2025 में भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के सभी मैच और फाइनल का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है एशिया कप 2025 का मुख्य प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जिसमें Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Ten 5 और इनके HD वर्जन शामिल हैं. मोबाइल पर Sony LIV ऐप से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम पाकिस्तान का यह ऐतिहासिक मुकाबला देख सकेंगे, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स उपलब्ध रहेंगे.