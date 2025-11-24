IND vs SA 2nd Test 2025 Day 3, Guwahati Weather Reports: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन खेल में बारिश डालेगी खलल? जानिए कैसा रहेगा गुवाहाटी के मौसम का मिजाज

बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी(Credit: X/@AJpadhi)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team, Guwahati Weather Reports: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 23 गेंदों में 7 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि कप्तान केएल राहुल 14 गेंदों पर 2 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे. भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 480 रन पीछे है और टीम के बल्लेबाजों के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वे लंबे समय तक टिककर साझेदारियां बनाएं और पहली पारी में मजबूत जवाब दें. आज दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ करेंगे कमाल या भारतीय बल्लेबाज़ करेंगे पलटवार? जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें रोमांचक मुकाबले का लाइव एक्शन

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.

गुवाहाटी के मौसम का मिजाज(Guwahati Weather Reports)

गुवाहाटी में आयोजित भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन (24 नवंबर) मौसम की स्थिति बेहद अनुकूल बनी रहेगी. दिन के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहने का पूर्वानुमान है और बारिश की केवल 1% संभावना है, जिससे बिना किसी व्यवधान के खेल पूरे दिन चलता रह सकेगा. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा की गति उत्तर-पूर्व दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जिससे खेल-कूद के लिए आदर्श परिस्थितियां रहेंगी. इस दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए अच्छा अवसर होगा क्योंकि पिच पूरी तरह मैदानी (flat) दिखाई दे रही है और दक्षिण अफ्रीका के 489 रन के विशाल स्कोर के पीछे भारत को बड़ी पारी खेलने की जरूरत है.