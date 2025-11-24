IND vs SA 2nd Test 2025 Day 3 Live Streaming: आज दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ करेंगे कमाल या भारतीय बल्लेबाज़ करेंगे पलटवार? जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें रोमांचक मुकाबले का लाइव एक्शन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 23 गेंदों में 7 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि कप्तान केएल राहुल 14 गेंदों पर 2 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे. भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 480 रन पीछे है और टीम के बल्लेबाजों के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वे लंबे समय तक टिककर साझेदारियां बनाएं और पहली पारी में मजबूत जवाब दें. दूसरे दिन का खेल खत्म! टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 9 रन, दक्षिण अफ्रीका 480 रनों से आगे, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 24 नवंवर(सोमवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 AM से खेला जाएगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन का का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन का आधिकारिक प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दर्शक इस रोमांचक सीरीज़ के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देख सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के तीसरे दिन का की लाइव स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शक अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सभी मैच देखने के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेकर इस सीरीज़ का पूरा आनंद उठा सकते हैं.