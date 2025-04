NZ vs PAK 2025, Hamilton Weather & Pitch Report: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे मैच में बारिश मचाएगा तांडव या बरसेंगे खूब रन, जानिए कैसा रहेगा हैमिल्टन का मौसम और सेडॉन पार्क के पिच का मिजाज

सेडॉन पार्क, हैमिल्टन(Credit: X/@seddonpark)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 02 अप्रैल(बुधवार) को हैमिल्टन (Hamilton) के सेडन पार्क(Seddon Park) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जाएगा. नेपियर में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए न्यूज़ीलैंड ने 50 ओवरों में 344/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया. मार्क चैपमैन ने शानदार 132 रन बनाए, जबकि डेरिल मिचेल ने 76 रन की अहम पारी खेली. डेब्यूटेंट मुहम्मद अब्बास ने 26 गेंदों पर 52 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए वनडे डेब्यू पर सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. पाकिस्तान के लिए इरफान खान नियाज़ी (3/51) और हारिस रऊफ (2/38) सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. यह भी पढ़ें: न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान हैमिल्टन वनडे से पहले जानें सेडॉन पार्क की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. कप्तान बाबर आज़म (78 रन, 83 गेंद) और सलमान अली आगा (58 रन, 48 गेंद) ने संघर्षपूर्ण पारियां खेलीं, लेकिन जीत नहीं दिला सके. उस्मान खान (39 रन, 33 गेंद) ने तेज़ रन बनाए, मगर टीम 44.1 ओवरों में 271 रन पर ऑलआउट हो गई. न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने प्रभावी प्रदर्शन किया. नाथन स्मिथ (4/60) सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जबकि जैकब डफी (2/57) और विल ओ'रॉर्क (1/38) ने भी किफायती गेंदबाज़ी की. इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे वनडे में ये मिनी बैटल्स तय करेंगी मैच का नतीजा, ये दिग्गज बनाएंगे एक- दूसरे को कचूमर

हैमिल्टन का मौसम अपडेट(Hamilton Weather)

सेडन पार्क की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन यहां की नमी और बादल छाए रहने की संभावना खेल के दौरान हालात को चुनौतीपूर्ण बना सकती है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं और बीच-बीच में धूप भी निकल सकती है. अंतिम ओवरों में बढ़ती नमी से गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और उछाल मिलने की संभावना है, जिससे मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

सेडन पार्क का पिच रिपोर्ट(Seddon Park Pitch Report)

हैमिल्टन में खेले जाने वाले न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे मैच के लिए पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. इस मैदान पर हाल ही में खेले गए मुकाबलों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिली है, जबकि स्पिनर्स को भी बाद के ओवरों में मदद मिल सकती है. बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा. यहां औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 230-250 रहता है, लेकिन अगर मौसम साफ रहा और पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हुई, तो 300 का स्कोर भी संभव है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है ताकि बाद में हालात का बेहतर फायदा उठाया जा सके.