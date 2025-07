WI vs AUS 5th T20I 2025 Preview: आखिरी टी20 में क्लीन स्वीप करेगी ऑस्ट्रेलिया या लाज बचा पाएगी वेस्टइंडीज? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Preview: वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20) 2025 का 5वां टी20 मैच 29 जुलाई(मंगलवार) से सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे(Warner Park, Basseterre) में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज की टीम, जो इस सीरीज़ में 0-4 से पीछे चल रही है, अंतिम मुकाबले में हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी. घरेलू दर्शकों के सामने अंतिम मैच जीतकर टीम एक सकारात्मक अंत की उम्मीद कर रही है. टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट में पिछड़ने के बाद अब कैरेबियाई टीम के पास यह आखिरी मौका है कि वह एक सांत्वना जीत दर्ज कर अपने आत्मविश्वास को थोड़ा मजबूती दे सके. ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20I में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 4-0 की अजेय बढ़त, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दौरे पर पूरी तरह हावी रही है. उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद अब टी20 सीरीज़ में भी 4-0 की बढ़त बना ली है. अब कंगारू टीम की निगाहें इस दौरे को परफेक्ट फिनिश देने पर हैं, जहां वह सभी फॉर्मेट में वाइटवॉश करते हुए अपनी बादशाहत साबित करना चाहेंगे.

टी20 में वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs AUS Head to Head Records): ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच अब तक टी20 फॉर्मेट में कुल 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 15 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 11 बार बाज़ी मारी है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 2025 मैच के प्रमुख खिलाड़ी (WI vs AUS Key Players To Watch Out): वेस्ट इंडीज़ की ओर से शाई होप, रोवमैन पॉवेल,रोमारियो शेफर्ड पर नज़रें होंगी जो मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, एडम ज़म्पा जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (WI vs AUS Mini Battle): वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज शाई होप और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम ज़म्पा के बीच टक्कर बेहद दिलचस्प होगी. वहीं टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के बीच मिडिल ऑर्डर में जंग देखने लायक होगी. इसके अलावा युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और तेज़ गेंदबाज़ अकील होसेन के बीच की भिड़ंत भी निर्णायक हो सकती है.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेवेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20) 2025 का 5वां टी20 मैच 29 जुलाई(मंगलवार) से सेंट किट्स के वार्नर पार्क, बैसेटेरे में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 04:30 AM बजे से खेला जाएगा. मैच का टॉस आधे घंटे पहले 04:00 AM को होगा.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. दुर्भाग्यवश इसका प्रसारण टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन (WI vs AUS Probable Playing XI):

वेस्ट इंडीज़ राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमेयर, रोस्टन चेज़, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, जेडीया ब्लेड्स

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, मिशेल ओवेन, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा