Why Rishabh Pant Not Picked for Australia Tour? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की ODI और T20I स्क्वाड में क्यों नहीं चुने गए रिशभ पंत? जानिए इसके पीछे का कारण

Rishabh Pant (Photo credit: Instagram @rishabpant)

Why Rishabh Pant Not Picked for Australia Tour? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 4 अक्टूबर(शनिवार) को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Australia National Cricket Team) के खिलाफ ODI और T20I मुकाबलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्क्वाड्स की घोषणा की, इस लिस्ट में ऋषभ पंत शामिल नहीं थे. भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत आधुनिक क्रिकेट के सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बेहद अनोखे शॉट खेलने की क्षमता है और मैच जीतने वाले प्रदर्शन देने की भी कला है. ऐसे में उन्हें अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के ODI और T20I स्क्वाड में चुना जा सकता था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI और T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान! हार्दिक पंड्या को क्यों नहीं मिली स्क्वाड में जगह? जानिए क्या हैं असली वजह

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के घर में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जहां वे तीन ODI मैचों और इसके बाद 5 T20I मैचों की सीरीज खेलेंगे. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा IND बनाम AUS 2025 ODI सीरीज से शुरू होगा, जिसमें तीन मैच शामिल हैं. इसके बाद पांच T20I मैचों की सीरीज होगी और इन दोनों सीरीज को दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दो बेहतरीन टीमें आमने-सामने होंगी. आइए जानते हैं कि ऋषभ पंत को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI और T20I स्क्वाड में क्यों नहीं चुना गया.

ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ODI और T20I टीम में क्यों नहीं चुना गया?

ऋषभ पंत वर्तमान में एक गंभीर पैर की अंगुली की चोट से उबर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में IND बनाम ENG एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के मैनचेस्टर टेस्ट में, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने क्रिस वोक्स की गेंदबाजी पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही ढंग से नहीं खेल पाए और गेंद उनकी अंगुली पर लगी थी. बाद में पता चला कि उनकी अंगुली में फ्रैक्चर हुआ है और तब से वह खेल से बाहर हैं. इस कारण ऋषभ पंत, जिन्हें इस साल की शुरुआत में भारत के टेस्ट उपकप्तान के रूप में नामित किया गया था, को IND बनाम WI 2025 टेस्ट सीरीज के लिए भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया.

T20I में पंत T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद से ही नियमित योजना में नहीं हैं, जिसमें वह हिस्सा थे, और उनका आखिरी ODI अभियान ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 था, जिसमें उन्होंने खेलने की XI में कोई हिस्सा नहीं लिया था.