Why Hardik Pandya Was Not Picked for Australia Tour? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI और T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान! हार्दिक पंड्या को क्यों नहीं मिली स्क्वाड में जगह? जानिए क्या हैं असली वजह

Hardik Pandya (Photo credit: Instagram @hardikpandya93)

Why Hardik Pandya Was Not Picked for Australia Tour? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी ODI और T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक नाम की गैरमौजूदगी ने फैंस को चौंका दिया और वो नाम हार्दिक पंड्या का है. हाल ही में भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले इस स्टार ऑलराउंडर का टीम में ना होना कई सवाल खड़े करता है. इस सीरीज़ में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया ODI कप्तान नियुक्त किया गया है. इससे पहले टेस्ट फॉर्मेट से रोहित के संन्यास लेने के बाद BCCI ने गिल को टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत का हुआ ऐलान, शुभमन गिल को मिली कप्तानी, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में शामिल

तो आखिर क्यों नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या?

Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पंड्या अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं. एशिया कप 2025 के दौरान श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्हें क्वाड्रिसेप्स (जांघ की मांसपेशी) में चोट लगी थी और तब से वे रिकवरी मोड में हैं. BCCI ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हार्दिक को तब तक टीम में जगह नहीं दी जाएगी जब तक वह 100% फिट नहीं हो जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

किसे मिला मौका हार्दिक की जगह?

हार्दिक की अनुपस्थिति से नितीश कुमार रेड्डी के लिए बड़ा मौका पैदा हुआ है. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में शतक लगा चुके इस 22 वर्षीय ऑलराउंडर से उम्मीद की जा रही है कि वे ऑस्ट्रेलिया की उछालभरी पिचों पर बल्ले और गेंद, दोनों से प्रभाव छोड़ेंगे. साफ है कि हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक झटका है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इसे भविष्य के नजरिए से देखते हुए युवा खिलाड़ियों को आज़माने का फैसला किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि नितीश कुमार रेड्डी इस सुनहरे मौके को कितना भुना पाते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI और T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान!

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर