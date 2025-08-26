Most Successful Bowlers In T20: टी20 क्रिकेट के टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में क्यों नहीं है कोई भारतीय? वजह जानकर आप भी होंगे हैरान, देखें फुल लिस्ट

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Most Successful Bowlers In T20: टी20 फॉर्मेट मौजूदा समय का सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और लीग क्रिकेट में इस फॉर्मेट की धमक लगातार बढ़ी है. वैसे तो टी20 को बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है. लेकिन, गेंदबाजों ने भी इस फॉर्मेट में अपना प्रभाव दमदार तरीके से छोड़ा है और बड़ी सफलता अर्जित की है. भारतीय क्रिकेट हमेशा से अपनी बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध रही है. लेकिन जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर गेंदबाज अपनी धाक जमाई है. कुंबले, हरभजन, अश्विन और बुमराह का नाम तो क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार किया जाता है. हालांकि, आश्चर्यजनक यह है कि टी20 के शीर्ष दस सबसे सफल गेंदबाजों में एक भी भारतीय गेंदबाज नहीं है.

टी20 के शीर्ष 10 सफलतम गेंदबाजों की लिस्ट

स्थान खिलाड़ी देश अवधि मैच विकेट 1 राशिद खान अफगानिस्तान 2015–2025 487 660 2 ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज 2006–2024 582 631 3 सुनील नरेन वेस्टइंडीज 2011–2025 557 590 4 इमरान ताहिर दक्षिण अफ्रीका 2006–2025 436 554 5 शाकिब अल हसन बांग्लादेश 2006–2025 457 502 6 आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज 2010–2025 564 487 7 क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड 2008–2025 418 438 8 वहाब रियाज पाकिस्तान 2005–2023 348 438 9 मोहम्मद आमिर पाकिस्तान 2008–2025 344 401 10 लसिथ मलिंगा श्रीलंका 2004–2020 295 390

भारतीय गेंदबाज का स्थान:

युजवेंद्र चहल – 2009 से 2025 के बीच 326 मैचों में 380 विकेट, सूची में 14वें स्थान पर हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और लीग क्रिकेट को मिलाकर टी20 के शीर्ष 10 गेंदबाजों की बात करें तो पहले स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान हैं जिन्होंने 2015 से 2025 के बीच 487 मैचों में 660 विकेट लिए हैं. दूसरे स्थान पर ड्वेन ब्रावो हैं जिनके नाम 2006 से 2024 के बीच 582 मैचों में 631 विकेट हैं. तीसरे स्थान पर 2011 से 2025 के बीच 557 मैचों में 590 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के ही सुनील नरेन हैं.

दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर चौथे स्थान पर हैं. ताहिर ने 2006 से 2025 के बीच 436 मैचों में 554 विकेट लिए हैं. 46 की उम्र में ताहिर अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं. पांचवें स्थान पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हैं. 2006 से 2025 के बीच उनके नाम 457 मैचों में 502 विकेट हैं.

वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल 2010 से 2025 के बीच 564 मैचों में 487 विकेट लेकर छठे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन 2008 से 2025 के बीच 418 मैचों में 438 विकेट लेकर सातवें स्थान पर हैं. पाकिस्तान के वहाब रियाज 2005 से 2023 के बीच 348 मैचों में 438 विकेट लेकर आठवें स्थान पर, पाकिस्तान के ही मोहम्मद आमिर 2008 से 2025 के बीच 344 मैचों में 401 विकेट लेकर नौवें स्थान और श्रीलंका के लसिथ मलिंगा 2004 से 2020 के बीच 295 मैचों में 390 विकेट लिए हैं और दसवें स्थान पर हैं.

इस सूची में भारत का एक भी गेंदबाज नहीं है. सफलतम गेंदबाजों की सूची में युजवेंद्र चहल का नाम है. वह 2009 से 2025 के बीच 326 मैचों में 380 विकेट ले चुके हैं. चहल चौदहवें स्थान पर हैं. जब हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शीर्ष दस टेस्ट और वनडे गेंदबाजों की सूची देखते हैं, तो उसमें भारतीय गेंदबाजों का नाम है. अंतरराष्ट्रीय टी20 में भी शीर्ष 10 गेंदबाजों की लिस्ट में चहल एकमात्र गेंदबाज हो सकते थे, अगर पिछले दो-तीन साल में उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए होते.

ओवरऑल टी20 लिस्ट की शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में एक भी भारतीय गेंदबाज नहीं है. आखिर इसका कारण क्या है?

दरअसल, बीसीसीआई अपने किसी भी खिलाड़ी को भारत के बाहर खेली जाने वाली लीग में खेलने की इजाजत नहीं देती है. इस वजह से भारतीय गेंदबाजों के पास घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ही टी20 खेलने और विकेट लेने का विकल्प है. वहीं, दूसरे देश के खिलाड़ी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा दुनिया में खेली जाने वाली हर लीग का हिस्सा हैं. यही वजह है कि उनके पास विकेट लेने के अवसर ज्यादा हैं. भारतीय गेंदबाजों के पास ऐसा अवसर नहीं है. परिणामस्वरूप, भारतीय गेंदबाज टी20 के शीर्ष का हिस्सा नहीं हैं.